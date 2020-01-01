Новые поступления
Насадка щелевая Пылесоса BOSCH 17000183 ORIGINAL
Артикул: 17000183
Цена: 650 ₽
Подшипник 6305 2RS ( 25x62x17 ) OTT AV11112
Артикул: AV11112
Цена: 475 ₽
Сальник 25x50,55x10/12 GP RIC.EL - ITALY SAMSUNG DC62-00007A
Артикул: SU1000
Цена: 120 ₽
Фильтр сливного насоса Стиральной Машины CANDY 92945468 ( CY3909 )
Артикул: CY3909
Цена: 385 ₽
Тэн Духовки BOSCH-SIEMENS 00494643 ( 1700W ) Конвекции
Артикул: 00494643
Цена: 1080 ₽
Лампа Духового шкафа UNIVERSAL CU4408 ( E27, 25W, 300 C)
Артикул: CU4408
Цена: 150 ₽

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Электронный модуль управления Стиральной Машины AEG-ELECTROLUX-ZANUSSI 4055113361 MINIJST AC546134503 ST
Артикул: 4055113361
Цена: 3375 ₽
Электронный модуль управления Стиральной Машины WHIRLPOOL 481228218989
Артикул: 481228218989
Цена: 8139 ₽
Манжета люка Стиральной Машины AEG-ELECTROLUX-ZANUSSI 1260589005
Артикул: 1260589005
Цена: 1961 ₽
Чистящее средство по уходу за холодильником WPRO 484000008770
Артикул: 484000008770
Цена: 534 ₽
Электронный модуль управления Стиральной Машины WHIRLPOOL 481228210215, 171IG83
Артикул: 481228210215
Цена: 6878 ₽
Модуль ( плата ) управления Холодильника LG EBR54374006
Артикул: EBR54374006
Цена: 7256 ₽

О НАС

Мы являемся крупнейшим поставщиком запчастей для крупной и мелкой бытовой техники в Крыму.

Наши реквизиты

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
КУЗНЕЦОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ

ИНН 910903686529

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