Новые поступления
Артикул: 17000183
Цена: 650 ₽
Артикул: AV11112
Цена: 475 ₽
Артикул: SU1000
Цена: 120 ₽
Артикул: CY3909
Цена: 385 ₽
Артикул: 00494643
Цена: 1080 ₽
Артикул: CU4408
Цена: 150 ₽
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Электронный модуль управления Стиральной Машины AEG-ELECTROLUX-ZANUSSI 4055113361 MINIJST AC546134503 ST
Артикул: 4055113361
Цена: 3375 ₽
Артикул: 481228218989
Цена: 8139 ₽
Артикул: 1260589005
Цена: 1961 ₽
Артикул: 484000008770
Цена: 534 ₽
Артикул: 481228210215
Цена: 6878 ₽
Артикул: EBR54374006
Цена: 7256 ₽
О НАС
Мы являемся крупнейшим поставщиком запчастей для крупной и мелкой бытовой техники в Крыму.
Наши реквизиты
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
КУЗНЕЦОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
ИНН 910903686529
ОГРНИП 315910200017501 от 05.01.2015
ОКПО 0197922562